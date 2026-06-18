Milano 10:49
52.435 -0,30%
Nasdaq 17-giu
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Dow Jones 17-giu
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Londra 10:49
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Francoforte 10:49
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Piazza Affari: in calo OVS

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: in calo OVS
Rosso per il leader dell'abbigliamento in Italia, che sta segnando un calo del 2,22%.
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