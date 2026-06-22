Piazza Affari: giornata depressa per OVS
(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia, che tratta con una perdita del 2,41%sull'effetto stacco cedola.
La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,287 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,252. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,322.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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