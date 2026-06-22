Piazza Affari: giornata depressa per OVS

(Teleborsa) - Pressione sul leader dell'abbigliamento in Italia , che tratta con una perdita del 2,41%sull'effetto stacco cedola.



La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,287 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 6,252. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 6,322.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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