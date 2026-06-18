Piazza Affari: scambi negativi per OVS

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il leader dell'abbigliamento in Italia , che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di OVS rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della società che commercializza i capi di abbigliamento per donna, uomo e bambino . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6,362 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 6,042. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 5,903.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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