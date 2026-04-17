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Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: scambi negativi per il comparto utility in Italia
Giornata negativa per il settore utility italiano, che continua la seduta a 53.159,59 punti, in calo dello 0,79%.
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