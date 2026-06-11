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Piazza Affari: mette il turbo il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: mette il turbo il comparto utility in Italia
Giornata brillante per il settore utility italiano, che avanza a 53.965,51 punti.
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