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Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano perde l'1,22%, continuando la seduta a 53.851,8 punti.
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