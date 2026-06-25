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Piazza Affari: comparto utility in Italia, quotazioni alle stelle

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: comparto utility in Italia, quotazioni alle stelle
In forte aumento il settore utility italiano, che con il suo +1,68% avanza a quota 54.834,56 punti.
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