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Piazza Affari: in calo il comparto utility in Italia

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Piazza Affari: in calo il comparto utility in Italia
Si muove in retromarcia il settore utility italiano, che scivola a 53.939,37 punti.
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