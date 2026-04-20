Milano 14:06
48.199 -1,37%
Nasdaq 17-apr
26.672 0,00%
Dow Jones 17-apr
49.447 +1,79%
Londra 14:06
10.597 -0,66%
Francoforte 14:06
24.381 -1,30%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 17/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile

Vigoroso rialzo per il derivato italiano, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,69%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48.480, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 47.205. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49.755.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```