Rome Advanced District, al via il piano 2026-2029: focus su innovazione, mobilità ed energia

(Teleborsa) - Rome Advanced District - rete di imprese costituita da Eni, Gruppo FS, Acea, Bridgestone, Cisco, Autostrade per l'Italia e Nextchem, - ha avviato un nuovo triennio di attività 2026–2029. Nel nuovo piano sarà rafforzata l'identità della rete come punto di riferimento in Italia per la tech advocacy, favorendo il collegamento tra istituzioni e imprese per accelerare l'evoluzione tecnologica dei sistemi urbani e infrastrutturali.



In questa nuova fase di sviluppo entra nella rete in qualità di cofondatore eFM, tra i principali player internazionali nell’experience "as a service" e tra gli attori più attivi nei processi di digital real estate. L’ingresso di eFM contribuirà a potenziare l’ecosistema ROAD anche attraverso uno spazio dedicato ad attività sperimentali su progetti di PlaceTech, ricerca e sviluppo, formazione e supporto alle startup.



Nel nuovo triennio ROAD consoliderà il proprio ruolo di ponte tra tecnologia, industria e istituzioni, favorendo sperimentazione, sviluppo di nuovi modelli collaborativi e crescita dell’ecosistema dell’innovazione a livello internazionale.



Nel nuovo ciclo strategico ROAD saranno implementate tre direttrici principali:

• Resilienza delle infrastrutture, con lo sviluppo di soluzioni tecnologiche in ambito asset integrity per il supporto decisionale in tempo reale;

• Energy management, attraverso modelli di digital twin urbani, in grado di simulare e gestire lo stress operativo delle città integrando dati infrastrutturali, ambientali e di mobilità;

• Mobilità avanzata, con l’evoluzione del circuito "FULL ROAD", progetto PNRR realizzato in collaborazione con la Fondazione MOST, che ha portato alla realizzazione di una infrastruttura unica dedicata alla guida autonoma e che consentirà di aggiungere ulteriori servizi di monitoraggio per la sicurezza delle flotte.



Infine, ROAD - membro di IASP, l’associazione dei parchi scientifici che ha come finalità la promozione della crescita delle aree di innovazione - lavorerà per espandere il network di collaborazioni oltre i confini italiani, attraverso partnership strategiche con i principali distretti tecnologici internazionali.



(Foto: stockwerkfotodesign | 123RF)

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