Domyn annuncia il rilascio su Microsoft Foundry del LLM proprietario

(Teleborsa) - Domyn, uno dei leader europei nell'AI Sovrana e Responsabile, annuncia il rilascio del proprio LLM da 260 miliardi di parametri su Microsoft Foundry, rafforzando la collaborazione con la big americana per offrire soluzioni AI sovrane e personalizzate ai settori regolamentati.



Domyn Large è progettato appositamente per attività aziendali su domini di conoscenza specifici che i modelli general-purpose faticano a gestire efficacemente.



Grazie alla collaborazione con Microsoft, i clienti nei settori regolamentati possono utilizzare Domyn Large con pieno controllo e integrazione nativa nell'infrastruttura Microsoft Azure. Attraverso l'Open Enterprise License, i clienti ottengono la proprietà permanente ed esclusiva del modello personalizzato, inclusi i pesi, la procedura di pre-training e tutti gli altri componenti essenziali del modello.



Domyn Large è l’aggiunta più recente al portfolio Azure di Domyn, che si affianca al Domyn Agentic AI Framework già disponibile nel Microsoft Marketplace. Il framework consente alle aziende di costruire agenti intelligenti su LLM ottimizzati per i propri contesti operativi, capaci di integrarsi con i sistemi legacy, orchestrare processi interni, avviare workflow autonomi e comunicare con ecosistemi agentici esistenti tramite protocolli agent-to-agent.



"In Domyn crediamo che l'intelligenza artificiale debba essere sovrana, governabile e profondamente allineata ai settori critici che supporta. La collaborazione con Microsoft rappresenta un momento decisivo — non solo per la nostra azienda, ma per tutti i settori regolamentati che vogliono adottare l'AI alle proprie condizioni. Combinando i modelli totalmente isolati e personalizzabili e i sistemi agentici di Domyn con la portata globale di Microsoft Foundry, mettiamo le aziende in condizione di adottare l'AI alle proprie condizioni, preservando la sovranità tecnologica", ha dichiarato Uljan Sharka, CEO di Domyn.



"Per i settori regolamentati, l'adozione dell'AI non è più una questione di sperimentazione — è una questione di fiducia, controllo e capacità di scalare con sicurezza", ha dichiarato Samer Abu-Ltaif, Presidente di Microsoft Europa, Medio Oriente ed Africa, aggiungendo "lavoriamo con Domyn come partner strategico europeo naturalmente orientato alla sovranità. Combinando i modelli domain-specific e le capacità agentiche di Domyn con Microsoft Foundry e l'infrastruttura globale e conforme di Azure, aiutiamo le aziende a distribuire una AI enterprise-ready su larga scala, senza rinunciare alla proprietà, alla governance o alla responsabilità sui propri sistemi più critici".

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