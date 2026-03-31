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Banca Sella, completata la fusione per incorporazione di Hype

Banche, Economia
Banca Sella, completata la fusione per incorporazione di Hype
(Teleborsa) - Banca Sella ha completato l'operazione di fusione per incorporazione di Hype approvata dalle assemblee delle due società ed efficace da ieri, a seguito dell'acquisizione autorizzata dalla Banca d'Italia e dalle Autorità competenti.

L'operazione si inserisce nel percorso di crescita e sviluppo del gruppo Sella. L'integrazione consente, infatti, a Banca Sella di consolidare ulteriormente il proprio posizionamento competitivo in ambito retail, valorizzando un modello che combina la relazione personale e la presenza sul territorio con lo sviluppo di soluzioni ad alto contenuto digitale. L'operazione è finalizzata a rafforzare la competitività di Banca Sella e di Hype in segmenti di mercato complementari e caratterizzati da un elevato livello di innovazione tecnologica.
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