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Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,05%)

Il Dow Jones esordisce a 49.422,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Dow Jones (-0,05%)
L'indice del principale listino USA tratta con un modesto -0,05%, a quota 49.422,37 in apertura.
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