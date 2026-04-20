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Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,21%

Ibex 35 chiude a 18.260,9 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Sotto la parità Madrid, in calo dell'1,21%
Madrid mostra un frazionale ribasso dell'1,21% e archivia la seduta a 18.260,9 Euro.
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