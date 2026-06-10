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Borsa: Seduta all'insegna dell'incertezza per Madrid (-0,18%)
Ibex 35 termina le contrattazioni a 18.142,7 Euro
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10 giugno 2026 - 17.53
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Chiude sulla parità Madrid, che propone sul finale un -0,18% e archivia gli scambi a 18.142,7 Euro.
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