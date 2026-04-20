Milano 17-apr
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 17-apr
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Francoforte 17-apr
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Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -0,79%

Nikkey a 59.045,45 punti

In breve, Finanza
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Indice Nikkey -0,79% a quota 59.045,45 all'apertura pomeridiana.
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