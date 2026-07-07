Milano 6-lug
52.959 0,00%
Nasdaq 6-lug
29.698 +1,26%
Dow Jones 6-lug
53.056 +0,29%
Londra 6-lug
10.652 0,00%
Francoforte 6-lug
25.818 0,00%

Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,27%

Nikkey a 68.848,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Tokyo, apertura pomeridiana -1,27%
Indice Nikkey -1,27% a quota 68.848,59 all'apertura pomeridiana.
Condividi
```