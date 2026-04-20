Carburanti, proseguono ribassi: benzina a 1,758 euro, gasolio a 2,103 euro

(Teleborsa) - Proseguono i ribassi dei prezzi di benzina e gasolio alla pompa, che ormai da giorni risultano progressivi e costanti. Secondo l'ultimo Osservatorio prezzi dei carburanti curato dal Mimit, nella giornata di oggi - lunedì 20 aprile 2026 - si evidenzia l’undicesimo giorno consecutivo di riduzione dei prezzi medi.



Lungo la rete stradale nazionale, il prezzo medio in modalità "self service" è pari a 1,758 euro/l per la benzina e 2,103 euro/l per il gasolio.



Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 1,791 euro/l per la benzina e 2,141 euro/l per il gasolio.

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