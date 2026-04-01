Prezzi carburanti, aggiornamento Mimit: autostrade più care della rete stradale

(Teleborsa) - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che oggi, primo aprile 2026, il prezzo medio nazionale dei carburanti in modalità self service è pari a 1,754 euro al litro per la benzina e 2,076 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale i valori salgono rispettivamente a 1,821 euro e 2,142 euro al litro.



A questi dati si affianca l’analisi di Facile.it, che evidenzia un forte impatto sui consumatori: nel solo mese di marzo gli italiani hanno speso circa 470 milioni di euro in più per i rifornimenti. A parità di consumi rispetto a febbraio, la spesa complessiva è passata da circa 3,7 miliardi a quasi 4,2 miliardi di euro (+12%), anche a causa delle tensioni internazionali legate al conflitto in Iran.



Nel dettaglio, il prezzo medio della benzina è salito da 1,65 a 1,77 euro al litro, generando un aggravio di circa 97 milioni di euro. Ancora più marcato l’aumento del diesel, passato da 1,70 a 1,98 euro al litro, con un impatto aggiuntivo di circa 372 milioni.



I rincari si riflettono direttamente anche sul costo del pieno: per un’auto a benzina da 50 litri si è passati da una media di 83 euro a febbraio a 88 euro a marzo, mentre per il diesel la spesa è salita da 85 a 99 euro. Il quadro complessivo conferma quindi una pressione significativa sui bilanci delle famiglie, nonostante gli interventi messi in campo dal Governo.

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