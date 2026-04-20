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Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Crolla a Eurozona l'EURO STOXX Health Care
Giornata da dimenticare per il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 853,94 punti, ritracciando dell'1,74%.
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