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Eurozona: l'EURO STOXX Banks si muove verso il basso
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20 aprile 2026 - 10.00
Si abbattono le vendite sull'
indice bancario europeo
, che continua la giornata a 267,9 punti, in forte calo del 2,09%.
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