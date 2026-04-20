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Eurozona: l'EURO STOXX Banks si muove verso il basso

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: l'EURO STOXX Banks si muove verso il basso
Si abbattono le vendite sull'indice bancario europeo, che continua la giornata a 267,9 punti, in forte calo del 2,09%.
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