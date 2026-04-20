Ferretti, presentate due liste contrapposte per il CdA: KKCG sfida la holding cinese

(Teleborsa) - In vista dell'assemblea ordinaria di Ferretti convocata per il 14 maggio 2026, i due principali azionisti hanno depositato liste contrapposte per il rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, delineando una sfida di governance tra la holding cinese Ferretti International Holding (controllata dal gruppo industriale cinese Weichai Group) e il gruppo ceco KKCG, recentemente salito al 23,25% del capitale tramite OPA parziale.



L'azionista di maggioranza propone un CdA di 9 membri con Tan Ning come presidente. La lista include Patrick Sun, Stassi Anastassov, Zhang Xiaomei, Federica Marchionni, Jin Zhao, Zhu Yi, Donatella Sciuto e Marina Berlinghieri. Quattro candidati hanno dichiarato i requisiti di indipendenza. Per il collegio sindacale propone Luigi Capitani come presidente, con Luca Nicodemi e Myriam Amato come sindaci effettivi.



KKCG propone un CdA più ampio di 10 membri con Karel Komárek come presidente. La lista include Katarína Kohlmayer, Stefano Domenicali, Alberto Galassi (indicato come candidato con competenze specifiche per la carica di AD) Zuzana Prokopcová, Piero Ferrari, Jane Townsend, Bader Al-Kharafi, Francesca Filippini Pinto e Kamil Zeman. Per il collegio sindacale propone Fausto Zanon e Claudia Costanza come sindaci effettivi con Zanon come presidente.



La lista di KKCG potrà quindi contare anche sul voto dell'imprenditore kuwaitiano Bader Nasser Al-Kharafi che dal 1° aprile detiene una partecipazione pari al 5% nella multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale.



Entrambi gli azionisti concordano sulla durata triennale del mandato fino all'approvazione del bilancio 2028 e sul compenso annuo di 40.000 euro per ciascun consigliere. Anche i compensi proposti per il collegio sindacale coincidono: 40.000 euro per il presidente e 30.000 euro per ciascun sindaco effettivo.

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