Opa parziale Ferretti, KKCG Maritime sale al 23,2%: "solido supporto degli azionisti"

(Teleborsa) - KKCG Maritime, veicolo del gruppo ceco KKCG controllato da Karel Komárek, ha accolto positivamente i risultati dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su Ferretti , multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, chiusasi con adesioni per 29,6 milioni di azioni, il 56,8% del numero massimo offerto. "Questo risultato positivo conferma l'attrattività sia dell'Offerta sia dei piani strategici di KKCG Maritime per Ferretti", ha dichiarato la società, sottolineando come il livello di partecipazione rifletta "un solido supporto da parte degli azionisti."



KKCG Maritime acquisterà tutti i titoli portati in adesione, non essendo stato superato il tetto massimo di 52,1 milioni di azioni, per un corrispettivo complessivo di 115,5 milioni di euro a 3,90 euro per azione, con pagamento il 20 aprile 2026.



A esito dell'operazione la quota salirà al 23,25% dal 14,5% pre-offerta. La società ha annunciato di voler proseguire nel supporto allo sviluppo di Ferretti e ha preannunciato la presentazione della propria lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione.

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