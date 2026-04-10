Ferretti, il manager Giuliano Felten ha aderito all'OPA di KKCG Maritime

(Teleborsa) - Giuliano Felten, responsabile di FSD-Ferretti Security & Defence, ha portato in adesione 326 mila azioni Ferretti all'offerta pubblica di acquisto (OPA) parziale promossa da KKCG Maritime (dell'imprenditore ceco Karel Komarek). È quanto emerge da un internal dealing, secondo cui l'operazione è stata effettuata l'1 aprile. Al prezzo d'OPA, ovvero 3,9 euro, il controvalore dell'operazione è stato di oltre 1,27 milioni di euro.

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