Francoforte: andamento negativo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per Delivery Hero , che presenta una flessione del 3,02% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,74%, rispetto a +3,58% del MDAX ).





Tecnicamente, Delivery Hero è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,81 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,27. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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