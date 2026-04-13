Francoforte: in calo Delivery Hero

(Teleborsa) - Rosso per Delivery Hero , che sta segnando un calo del 2,94%.



La tendenza ad una settimana di Delivery Hero è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le tendenza di medio periodo di Delivery Hero si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 16,75 Euro. Supporto stimato a 16,4. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 17,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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