Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero

(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero , che lievita del 3,53%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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