Francoforte: scambi al rialzo per Delivery Hero
(Teleborsa) - Scambia in profit Delivery Hero, che lievita del 3,53%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Delivery Hero rispetto all'indice di riferimento.
La tendenza di breve di Delivery Hero è in rafforzamento con area di resistenza vista a 21,45 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,23. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 22,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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