Francoforte: calo per SAP

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia software tedesca , che passa di mano con un calo del 3,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di SAP evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tech rispetto all'indice.





Allo stato attuale lo scenario di breve di SAP rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 152,5 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 150,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 154,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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