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Francoforte: brillante l'andamento di SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: brillante l'andamento di SAP
Punta con decisione al rialzo la performance della compagnia software tedesca, con una variazione percentuale dell'1,96%.
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