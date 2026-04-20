Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1

(Teleborsa) - A picco Auto1 , che presenta un pessimo -4,55%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,52%, rispetto a +3,58% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,93. L'equilibrata forza rialzista di Auto1 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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