Francoforte: i venditori si accaniscono su Auto1
(Teleborsa) - A picco Auto1, che presenta un pessimo -4,55%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,52%, rispetto a +3,58% del MDAX).
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 20,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 19,93. L'equilibrata forza rialzista di Auto1 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,21.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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