Francoforte: andamento negativo per Auto1

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Auto1 , che mostra un decremento del 3,21%.



L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di Auto1 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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