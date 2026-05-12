Francoforte: andamento negativo per Auto1
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Auto1, che mostra un decremento del 3,21%.
L'andamento di Auto1 nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo status tecnico di Auto1 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 18,47 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 17,77. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 19,17.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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