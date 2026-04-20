Milano 14:21
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Nasdaq 17-apr
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Dow Jones 17-apr
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Londra 14:21
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Francoforte 14:21
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Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Male Auto1 sul mercato azionario di Francoforte
Ribasso scomposto per Auto1, che esibisce una perdita secca del 4,55% sui valori precedenti.
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