Francoforte: scambi in positivo per Auto1

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Auto1 , in guadagno del 2,09% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Auto1 più pronunciata rispetto all'andamento del MDAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Tecnicamente, Auto1 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,64 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,16. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21,12.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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