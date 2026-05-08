Francoforte: giornata depressa per Auto1

(Teleborsa) - Composto ribasso per Auto1 , in flessione del 2,08% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di Auto1 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,14 Euro e primo supporto individuato a 17,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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