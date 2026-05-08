Francoforte: giornata depressa per Auto1
(Teleborsa) - Composto ribasso per Auto1, in flessione del 2,08% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Auto1 è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Auto1 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 18,14 Euro e primo supporto individuato a 17,76. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 18,52.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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