Francoforte: brillante l'andamento di Auto1
(Teleborsa) - Seduta positiva per Auto1, che avanza bene del 2,33%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,88%, rispetto a +1,23% del MDAX).
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18,63 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 18,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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