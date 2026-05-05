Francoforte: brillante l'andamento di Auto1

(Teleborsa) - Seduta positiva per Auto1 , che avanza bene del 2,33%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Auto1 mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,88%, rispetto a +1,23% del MDAX ).





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Auto1 . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 18,63 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 18,11. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,78.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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