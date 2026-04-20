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Francoforte: in calo SAP

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: in calo SAP
Ribasso composto e controllato per la compagnia software tedesca, che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.
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