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Francoforte: in calo SAP
Migliori e peggiori
,
In breve
20 aprile 2026 - 09.50
Ribasso composto e controllato per la
compagnia software tedesca
, che presenta una flessione del 3,05% sui valori precedenti.
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