Francoforte: peggiora ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di acciaio, che passa di mano in perdita del 3,91%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ThyssenKrupp rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società tedesca specializzata nell'acciaio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8,98 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 8,862. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 9,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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