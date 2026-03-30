Francoforte: rosso per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio, con un ribasso del 3,76%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,146 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,466. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,022.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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