Francoforte: rosso per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di acciaio , con un ribasso del 3,76%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX , evidenzia un rallentamento del trend di ThyssenKrupp rispetto al MDAX , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico della società tedesca specializzata nell'acciaio mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 7,146 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 7,466. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 7,022.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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