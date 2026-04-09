Francoforte: movimento negativo per ThyssenKrupp
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il produttore di acciaio, con una flessione del 2,54%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.
Le tendenza di medio periodo di ThyssenKrupp si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 8,319 Euro. Supporto stimato a 8,259. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8,379.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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