Francoforte: pioggia di acquisti su ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Brilla il produttore di acciaio , che passa di mano con un aumento del 9,85%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.





Lo status tecnico di medio periodo di ThyssenKrupp ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 8,663 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 8,853, mentre il primo supporto è stimato a 8,473.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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