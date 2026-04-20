Francoforte: scambi negativi per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita del 2,22%.
L'andamento di HeidelbergCement nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, il big cementiero tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 190,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 195,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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