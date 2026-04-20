Francoforte: scambi negativi per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca , che tratta con una perdita del 2,22%.



L'andamento di HeidelbergCement nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Tecnicamente, il big cementiero tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 193 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 190,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 195,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```