Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Ribasso per la compagnia del cemento tedesca, che presenta una flessione del 2,17%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di HeidelbergCement, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del big cementiero tedesco. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 186,8 Euro. Primo supporto visto a 180,9. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 178,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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