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Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Profondo rosso per il comparto italiano auto e ricambi, che retrocede a 288.138,63 punti, in netto calo del 2,85%.
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