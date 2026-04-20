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/ Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
Il Settore automotive dell'Italia scambia in rosso a Piazza Affari
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
20 aprile 2026 - 15.00
Profondo rosso per il
comparto italiano auto e ricambi
, che retrocede a 288.138,63 punti, in netto calo del 2,85%.
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