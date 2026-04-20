Istat, nessuna pressione Chelli su colleghi per dati deficit

(Teleborsa) - L'Istat smentisce che il Presidente Francesco Maria Chelli abbia mai "fatto pressioni" sui colleghi che lavorano sulla Contabilità nazionale. Lo ha precisato l'Istat con una nota, aggiungendo che l'ipotesi avanzata dagli organi di stampa è "destituita di ogni fondamento".



Chelli "conferma la sua piena e assoluta fiducia nel lavoro serio e competente che stanno conducendo le colleghe e i colleghi" che lavorano sul calcolo del deficit e del PIL.



"Riguardo al processo di verifica condotto da Eurostat e coordinato, a livello nazionale, dall’Istat, sui dati relativi all’indebitamento netto per gli anni 2022-2025, - prosegue l'Istituto - a tutta la data del 19 aprile u.s., non erano ancora pervenute comunicazioni ufficiali e conclusive da parte di Eurostat. La Notifica prevista in applicazione del Protocollo sulla Procedura per i Disavanzi Eccessivi (PDE) annesso al Trattato di Maastricht sarà pubblicata mercoledì 22 aprile alle ore 11.00 contemporaneamente sul sito di Eurostat e di Istat".





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