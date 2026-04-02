USA, deficit bilancia commerciale a febbraio aumenta meno delle attese

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è aumentato il disavanzo della bilancia commerciale dei beni e servizi attestatosi, a febbraio, a 57,3 miliardi di dollari, in aumento del 4,8% rispetto ai 54,7 miliardi di gennaio (rivisti da 54,5 miliardi). Le stime degli analisti erano per una discesa fino a 60,50 miliardi. Lo comunica il Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano.



Le esportazioni di febbraio sono state pari a 314,8 miliardi di dollari, 12,6 miliardi di dollari in più rispetto a gennaio. Le importazioni di febbraio sono state pari a 372,1 miliardi di dollari, 15,2 miliardi di dollari in più rispetto a gennaio.



L'aumento del deficit di beni e servizi a febbraio riflette un incremento del deficit dei beni di 2,5 miliardi di dollari, raggiungendo quota 84,6 miliardi di dollari, e una diminuzione del surplus dei servizi di 0,2 miliardi di dollari, attestandosi a 27,3 miliardi di dollari.



Da inizio anno, il deficit di beni e servizi è diminuito di 136,1 miliardi di dollari, pari al 54,8%, rispetto allo stesso periodo del 2025. Le esportazioni sono aumentate di 62,6 miliardi di dollari, pari all'11,3%. Le importazioni sono diminuite di 73,5 miliardi di dollari, pari al 9,2%.

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