Londra: giornata depressa per St. James's Place

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che mostra un decremento del 2,32%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a St. James's Place rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve di St. James's Place rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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