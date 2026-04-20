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Londra: giornata depressa per St. James's Place

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per St. James's Place
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che mostra un decremento del 2,32%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a St. James's Place rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di St. James's Place rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 13 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 12,77. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 13,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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