Londra: scambi in positivo per St. James's Place

(Teleborsa) - Scambia in profit la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale , che lievita dell'1,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di St. James's Place evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso St. James's Place rispetto all'indice.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 13,12 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 12,8. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 12,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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