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Londra: positiva la giornata per St. James's Place

Migliori e peggiori, In breve
Londra: positiva la giornata per St. James's Place
Balza in avanti la società specializzata in servizi di consulenza e gestione patrimoniale, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,88%.
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