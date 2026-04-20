Londra: performance negativa per Endeavour Mining

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale , che sta segnando un calo del 2,41%.



Lo scenario su base settimanale di Endeavour Mining rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 48,99 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 48,43. L'equilibrata forza rialzista di Endeavour Mining è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 49,54.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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