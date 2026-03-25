Londra: nuovo spunto rialzista per Endeavour Mining
(Teleborsa) - Bene l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, con un rialzo del 3,44%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Endeavour Mining, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo di Endeavour Mining resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42,96 sterline. Supporto visto a quota 42,24. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 43,68.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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